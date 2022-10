"Sgambatoio per cani del Canadà, serve una efficace manutenzione"

Aree dedicate ai cani piene di buchi, con panchine danneggiate e fontanelle rotte. Ne avevamo già parlato l'anno scorso (leggi qui) ma la situazione non sembra migliorata.

E' quanto ci segnala un lettore, che invia numerose foto (sopra l'intera fotogallery) che testimoniano la situazione dello sgambatoio per i cani in zona Canadà, vicino al supermercato Bennet. "L'area è priva di manutenzione ordinaria - afferma il lettore - Gli unici interventi, anche in passato, sono stati effettuati dopo aver telefonato diverse volte in Comune. Ci sono grandi buche, pericolose per le persone e per i cani, le panchine sono rotte o consumate, speso i cestini non vengono svuotati se non dopo numerose sollecitazioni".

In più, continua il vercellese, "la fontanella perde, si vede dalla chiazza d'acqua presente vicino, nel vicino parco giochi per i bambini. Siamo stufi di segnalare continuamente la situazione in Comune ma non vedere alcun intervento. Non chiediamo molto, solo un periodico ed efficace intervento di sistemazione e pulizia di un'area di Vercelli che è molto frequentata da chi ha un amico a quattro zampe e non solo".