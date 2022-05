In parco Camana la Giornata Regionale del Gioco libero all’aperto

Sabato 28 maggio a Vercelli, Parco Camana ospiterà la prima Giornata Regionale del Gioco libero all’Aperto, un’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte (leggi qui).

“Il Comune di Vercelli è lieto di accogliere l’iniziativa della Regione: sarà un’occasione per i bambini vercellesi di passare una giornata all’aria aperta e sperimentare attraverso il gioco un contatto con la natura, – dice il sindaco Andrea Corsaro – e per riunirsi e giocare tutti insieme”. Il Comune, in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Informagiovani di Vercelli, l’Associazione Itaca e la Cooperativa Sociale Start, organizza giochi e attività, a partire dalle ore 15 per proseguire fino alle 19, per i bambini e le loro famiglie all’insegna del gioco libero.

Il programma della giornata prevede giochi di logica, a percorso, di squadra, giochi cooperativi e giochi da tavolo, il tutto coordinato da animatori e animatrici della Cooperativa Sociale Start. “Per la prima edizione si è individuata come sede dell’iniziativa Parco Camana, già frequentato da molto bambini e famiglie della città – dice l’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Pozzolo – e si è scelto come simbolo dell’iniziativa una girandola, che ben rappresenta la libertà e leggerezza tipica dei bimbi”.

Appuntamento alle ore 15.00 a Parco Camana: tutte le informazioni sull’iniziativa sono consultabili su: www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli ([email protected] 379 101 5881) e presso la nuova sede in Via Laviny 67, che sarà inaugurata nei prossimi mesi.