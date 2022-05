Vercelli: dopo 6 mesi torna in funzione la fontana di Billiemme

Detto, fatto! Quello che potrebbe essere semplicemente un proverbio, nella città di Vercelli si è tramutato in realtà.

Nello scorso autunno, attraverso questo sito web, avevamo più volte segnalato una consistente perdita dalla fontana di piazza Aldo Moro, antistante la chiesa di Billiemme, con conseguente spreco di risorse idriche, nonché causando un dispendio a carico dei cittadini. Il 10 novembre 2021, poi, i getti d’acqua erano stati chiusi, lasciando la situazione irrisolta per parecchi mesi.

Un’impasse che si è riusciti a sbloccare solo al fattivo interessamento da parte del vicesindaco di Vercelli, Massimo Simion, che lo scorso sabato 7 maggio, anche in “veste” di assessore comunale alle opere pubbliche, si è recato in loco per effettuare un sopralluogo ed accertarsi personalmente del mancato funzionamento della fontana (leggi qui).

Dopo essersi messo in contatto con gli uffici comunali competenti e con i tecnici preposti a questo genere di manutenzioni, nella mattina di ieri, martedì 10 maggio (dopo 6 mesi dalla chiusura), sono stati effettuati dei lavori nel basamento che hanno permesso, a partire da oggi, mercoledì 11 maggio, al completo ripristino dei getti d’acqua. Un bel segno di attenzione e considerazione, da parte dell’Amministrazione comunale, per risolvere questioni lasciate in sospeso anche in aree periferiche come è appunto piazza Moro, con quel monumento a San Francesco, affiancato dal lupo e dalla pecora, tanto caro a generazioni di vercellesi.