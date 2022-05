Vercelli: la fontana di Billiemme verrà riattivata?

A ridosso ormai dei quasi sei mesi dalla chiusura dei getti (era il 10 novembre 2021 - vedi articolo qui), la fontana davanti la chiesa cittadina del Billiemme, in piazza Aldo Moro, non è stata ancora ripristinata.

Alcuni lettori ricorderanno che nell’autunno scorso, con una serie di nostre segnalazioni pubblicate su questo sito web, avevamo portato a conoscenza del continuo spreco d’acqua proveniente proprio da una perdita nel basamento del manufatto. Nella mattinata odierna, sabato 7 maggio, il vicesindaco di Vercelli, Massimo Simion, in qualità anche di assessore con delega alle opere pubbliche, ha effettuato in prima persona un sopralluogo per accertarsi di questo inconveniente tecnico-burocratico che perdura, come detto, da un semestre. Simion si è attivato attivato con i dirigenti e i responsabili degli uffici comunali competenti affinché, compatibilmente con i tanti lavori che stanno interessando il tessuto urbano, possa essere calendarizzato quanto prima anche un intervento di sistemazione e riapertura della fontana “all’ombra” della statua di San Francesco, tanto cara ai cittadini vercellesi e ai fedeli che abitualmente frequentano la chiesa di Billiemme.