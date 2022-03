Aop in via Veneto con dolci di Pasqua per aiutare i bambini oncologici

Costruire un server nazionale di raccolta dati e di cartelle cliniche sui sarcomi e supportare la ricerca e i bambini dell’ospedale Regina Margherita di Torino: sono alcuni degli obiettivi che si prefigge l’Associazione oncologica pediatrica. Domani, domenica 27 marzo, si potrà aiutare Aop a raggiungerli con i prodotti che proporrà con il suo banchetto in via Veneto a Vercelli la mattina e il pomeriggio.

Dolci di Pasqua

Si potranno trovare le uova di Pasqua e le colombe.

Le prime sono disponibili sia al cioccolato al latte sia a quello fondente, mentre per le seconde Aop ne ha classiche, ai frutti di bosco e al cioccolato e pere. Non solo. Per sostenere la ricerca l'associazione organizza anche una lotteria di Pasqua con in palio un uovo da 5 chili: “Per partecipare - spiegano dall'associazione - basta prendere qui un biglietto con un'offerta minima di tre euro”.

"Another Story...The Lion King"

Domani al banchetto saranno disponibili anche i biglietti dello spettacolo "Another Story...The Lion King" il cui ricavato sarà interamente devoluto all'associazione. Lo show, promosso da Davide Opezzo e interpretato dalla scuola di danza Freedom Mad, andrà in scena domenica 3 aprile alle 15.30 al Teatro Civico di Vercelli.

"Another story...The Lion King", prodotto e diretto da Deborah Clemente, si contraddistingue per l’affinità con il cartone originario della Disney.

La special guest della serata sarà Federica Isola, oltre ad ospiti quali Giuseppe Garavana, Stefania Bellini e Serena Rubini. A presentare lo spettacolo la socia onoraria di Aop Ombretta Olivetti.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Vercelli, ha tra i suoi sponsor Dosio Music, Mundiriso, Rosso Smeraldo, Zoe Abbigliamento, Assicurazioni Generali Vercelli piazza Pajetta e l’Associazione nazionale Vigili del fuoco del corpo nazionale sezione di Vercelli.

Per saperne di più: https://lasesia.vercelli.it/vercelli/2022/03/23/news/uno-spettacolo-ispirato-a-il-re-leone-aiuta-i-bambini-oncologici-110867/