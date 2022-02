Bonus mobili 2022: ecco come funziona

Come avevamo già anticipato, anche nel 2022 è stato riconfermato il bonus mobili ed elettrodomestici che si colloca quindi tra le più attese agevolazioni previste dalla legge di bilancio a tema casa e famiglia https://lasesia.vercelli.it/vercelli/2022/01/08/news/legge-di-bilancio-2022-i-bonus-e-le-novita-in-gazzetta-ufficiale-109392/. Sono però tante le domande inerenti questo bonus: come funziona la cessione del credito o lo sconto in fattura? Si può usufruirne senza ristrutturazione?

Come funziona il bonus mobili 2022

Il bonus mobili 2022, confermato nella Legge di Bilancio, si configura come una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. In particolare, l’agevolazione copre gli elettrodomestici con classe energetica:

non inferiore classe A per i forni;

per i forni; non inferiore alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;

per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie; non inferiore alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Ogni grande elettrodomestico acquistato, così come i mobili, devono essere necessariamente destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36) iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.



Ciò che è cambiato rispetto al 2021 è però l’ammontare complessivo di spesa agevolabile. Se nel 2021 erano infatti 16 mila euro, nel 2022 non può essere superiore a 10 mila euro; nel 2023 e nel 2024 il tetto massimo sarà ulteriormente abbassato a 5 mila euro.



Come si evince da quanto detto, non è possibile usufruire del bonus in assenza di ristrutturazione edilizia. In particolare, per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Qualora un cittadino esegua lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte: l'importo massimo di spesa si riferisce infatti a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.



È bene specificare, inoltre, che non è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura per il bonus mobili 2022. Infine, ogni contribuente che desidera avere accesso al bonus deve osservare alcune regole per il pagamento dei beni agevolabili:

per ottenere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia;

non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.



A questo link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Mobili_012021.pdf/08565088-428b-ba64-1ce9-1823d86cbef4 è possibile consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.