"Persone a passeggio col cane sul cavalcaferrovia pericolante"

Era a inizio del mese di settembre 2021 quando il nostro giornale segnalò che le barriere del cavalcavia di corso Avogadro di Quaregna erano rovesciate a terra (clicca qui).

Una situazione che già il giorno seguente fu prontamente ristabilita con la chiusura delle barriere (leggi qui il relativo pezzo). Purtroppo, però, questo è avvenuto solo nel tratto in direzione di via Trino e non nel senso opposto (quello che porta in città, appunto, su corso Avogadro di Quaregna), lasciando aperto un varco che in questi mesi viene abitualmente utilizzato da chi si cimenta a fare jogging, in salita e discesa, oppure per passeggiare.

Dopo varie segnalazioni, oggi abbiamo avuto conferma di questa imprudenza riguardante proprio il cavalcaferrovia che, stando a recenti dichiarazioni del vicesindaco Massimo Simion, sarà abbattuto "entro l’inverno" (leggi qui). Come se nulla fosse, stamattina, giovedì 20 gennaio, intorno alle 11.30, abbiamo potuto constatare che un cittadino era tranquillamente in “cima” al cavalcavia che stava passeggiando con il proprio cane. Anche se dovrebbero mancare poche settimane all’annunciato abbattimento della struttura ritenuta pericolante, per la sicurezza dei cittadini (sia consapevoli che ignari del rischio che corrono) auspichiamo che tale situazione, come già accaduto in passato, possa venire presto risolta.