A Mortarotti, Cometti e D'Abramo il primo premio "Paolo Sala"

La straordinarietà dell'edizione dei Premi Panathlon risiede anche e soprattutto nel varo del primo Premio Comunicazione "Paolo Sala", indimenticato caporedattore sportivo de La Sesia (nonchè socio e addetto stampa del Panathlon Club) scomparso prematuramente il 13 giugno 2021. Ricordato in maniera precisa, coinvolta e struggente del giornalista, socio Enrico De Maria (che della commissione del neo premio-istituito per volontà del presidente Agostino Gabotti, commosso direttore d'orchestra dell'evento - è responsabile), davanti agli occhi del fratello di Paolo Gabriele Sala e dei dirigenti della società ASD Canadà Calcio, della quale Paolo era stato Presidente.

Il "Premio Sala" è andato dunque ai giornalisti Mattia Mortarotti (giovane successore di Paolo al settore sportivo de "La Sesia" - per la carta stampata), alla autrice (nonchè ex spadista nazionale e pluritolata) degli splendidi docufilm di Sky Sara Cristina Cometti (settore Radio-TV) e all'eclettico e ricercato professor Paolo d'Abramo, giornalista per VercelliWeb.TV e Corriere eusebiano (settore "web e on line").

Il convivio, a cui hanno partecipato come festanti e premianti Autorità il Governatore del Distretto Panathlon Piemonte Vall'Aosta Maurizio Nasi, l'Assessore allo sport di Vercelli Mimmo Sabatino, il Delegato del Coni della Provincia di Vercelli Laura Musazzo e il consigliere delegato all'Ambiente della Provincia di Vercelli Gian Mario Morello, è stato introdotto dalla relazione (come sempre alta e godibile) del socio dottor Piergiorgio Fossale, attuale Presidente dell'ATL Biella-Valsesia-Vercelli, che ha ricordato l'importante (e innovativo) connubio sport e turismo. Ecco dunque spiegato ai lettori il perchè ci siamo permessi di aver speso il termine "straordinario" all'inizio del pezzo: per descrivere queste ore che - ne siamo certi - rimarranno per sempre impresse nella mente di chi vi ha preso parte, non avrebbe potuto esserci accezione migliore.