Plusvalenze, la Pro: "Parametri sbagliati da parte della Procura"

La Pro evidenzia le criticità delle modalità di calcolo dei valori dei calciatori utilizzati dalla Procura Federale e per questo chiede l'assoluzione nel caso "inchiesta plusvalenze". Questo, in estrema sintesi, il punto di vista della società di via Massaua che ieri, giovedì 14 aprile, ha presentato la sua arringa difensiva dopo che la Procura ha richiesto una multa da 23mila euro e inibizioni per quasi un anno al presidente Franco Smerieri, al vicepresidente Anita Angiolini e all'amministratore delegato Paolo Pinciroli. La sentenza di primo grado potrebbe venir data già oggi, oppure, al più tardi, martedì prossimo.

Questo il comunicato delle bianche casacche: "All’udienza odierna i legali della Pro Vercelli, Christian Peretti e Alex Casella, hanno evidenziato le criticità della modalità di calcolo dei valori dei calciatori utilizzato dalla Procura Federale. Nel calcio le valutazioni economiche non possono essere determinate a tavolino ma sono oggetto di trattativa che non solo prende in considerazione ciò che il giocatore ha fatto nella sua carriera ma anche ciò che potrà fare nel suo futuro. Inoltre il sito transfermarkt, utilizzato per confermare il valore di mercato, è del tutto privo di ogni correlazione economica reale.

Alla luce di ciò è stata chiesta l’assoluzione in capo ai dirigenti Vercellesi e della Società.