Plusvalenze: le richieste della Procura per la Pro

Multa di 23.000 euro e inibizioni di quasi un anno per Franco Smerieri, Anita Angiolini e Paolo Pinciroli. Queste le richieste del Procuratore Federale Giuseppe Chinè nei confronti della Pro Vercelli nell'ambito del processo, scattato oggi martedì 12 aprile a Roma, sull'inchiesta plusvalenze.

Chiesti nove mesi di inibizione per il presidente Franco Smerieri per l'amministratore delegato Paolo Pinciroli, mentre per il vicepresidente Anita Angiolini 9 mesi e 20 giorni. La Pro Vercelli è stata deferita insieme ad altri 11 club per aver gonfiato il valore di due giocatori nello scambio con la Juventus: Davide De Marino (passato in bianconero) e Giulio Parodi (approdato in via Massaua).