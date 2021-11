Pro, la società punisce i giocatori: squadra in ritiro

Pro Vercelli in ritiro. Fino alla partita di domenica contro la Pergolettese. Poco più di 24 ore dopo la sconfitta contro il Legnago, la società ha preso la decisione "punitiva" nei confronti dei giocatori. La dirigenza che, nella persona di Alex Casella, ieri sera ha rinnovato la fiducia a mister Giuseppe Scienza, ha scelto di riunire tutti i calciatori e tenerli insieme fino alla prossima gara. Questo il comunicato del club: "La Fc Pro Vercelli 1892 comunica che a partire dalla data di domani, martedì 16 novembre, la squadra andrà in ritiro fino alla gara in programma domenica prossima sul campo della Pergolettese".

L'obbligo di uscire da questo momento buio passa anche per decisioni drastiche e questa è una di quelle: la partita di domenica contro un'altra squadra invischiata in piena zona playout non può proprio essere sbagliata.