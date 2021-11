Casella conferma Scienza: “La ricetta non è cambiare allenatore”

Raggiunto in serata al telefono, il direttore sportivo della Pro Vercelli ha così commentato in merito alla posizione del tecnico, Beppe Scienza: “Le responsabilità sono di tutti, non solo sue. Sicuramente siamo delusi dall’atteggiamento che abbiamo avuto soprattutto nel secondo tempo. Pensiamo che la ricetta, oggi, non sia cambiare allenatore, ma responsabilizzare tutti”.