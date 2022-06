"Giunta incapace di rapportarsi con le persone"

Gentile direttore,

in queste settimane vediamo emergere sempre di più l’incapacità di questa giunta nell’ascoltare e rapportarsi con le persone, quello che dovrebbe essere la priorità per chi amministra. A prescindere dalle divergenze politiche o amministrative, quello che stride ancora di più nell’approccio di Sindaco e assessori è il distacco dai problemi delle persone, il sentire come “lesa maestà” qualunque tipo di critica e segnalazione, il non rendersi disponibile quantomeno a spiegare i problemi. Finché questo trattamento è rivolto a noi consiglieri di opposizione va bene (basta che non ci si chieda poi di collaborare quando emergono dei problemi), ma non possiamo accettarlo se coinvolge i nostri concittadini, che quotidianamente si trovano ad affrontare difficoltà di vario tipo. Una città che sembra sempre più abbandonata a sé stessa e che se osa lamentarsi resta inascoltata o viene azzittita. Alle scorse elezioni dicevano che volevano “riprendersi Vercelli” e lo hanno fatto, in tutti i sensi. Noi non arretreremo di un centimetro e continueremo a portare le istanze delle persone nelle sedi istituzionali, anche se non venissero ascoltate. Con l'ambizione di restituire presto Vercelli ai nostri concittadini.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico Vercelli