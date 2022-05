"Ricordiamo la strage del 12 maggio 1945"

Gentile direttore,

nella giornata odierna, da vercellesi, si ricorda la strage del maggio 1945 - un’esecuzione sommaria, avvenuta nella nostra città a guerra civile ampiamente conclusa - ad opera di alcuni partigiani della 182ª Brigata Garibaldi "Pietro Camana". Un gruppo di più di una cinquantina di ragazzi, donne e uomini aderenti alla ex Repubblica Sociale Italiana, vennero prelevati dallo stadio di Novara - allora adibito a campo di concentramento- e trasportati nel vercellese: senza alcun tipo processo e senza alcun tipo di ragione vennero brutalmente ammazzati. L'eccidio ebbe luogo in parte nel comune di Vercelli e in parte nel comune di Greggio tra il 12 ed il 13 maggio 1945: davanti all’ex ospedale psichiatrico di Vercelli molti furono maciullati, ancora vivi, sotto le ruote di alcuni autocarri. I resti mortali di questi esseri umani furono sotterrati nei campi adiacenti senza degna sepoltura: le famiglie delle vittime tuttora - a quasi un secolo di distanza da quei momenti - non hanno una tomba sulla quale pregare i loro morti. Da italiani e da vercellesi abbiamo il dovere morale di ricordare anche le pagine che sono state volutamente strappate dalla memoria della nostra storia patria".

Emanuele Pozzolo