"Sbigottiti dalle dichiarazioni di Pd e Cgil"

Gentile direttore,

in questi giorni abbiamo seguito con attenzione e conseguente sbigottimento, lo scambio di dichiarazioni a mezzo stampa, intorno al caso degli insegnanti rientrati in servizio il 1 aprile e l'operato dei dirigenti scolastici.

Ci risulta, attraverso le segnalazioni di persone che si sono rivolte a noi ed anche attraverso quanto testimoniato da alcuni nostri iscritti, che la nota dinamica (lavorare negli sgabuzzini...) si sia verificata anche in altre sedi, ma fortunatamente solo in alcune. Riteniamo che dirigenti scolastici, docenti, personale ata, siano tutte figure della medesima faccia di una stessa medaglia, vittime chi più chi meno, chi con piena consapevolezza chi inconsapevolmente, di questo sistema di governance palesemente fallimentare del fenomeno Covid-19 e della sua declinazione politica.

- Italexit Vercelli, dichiara la propria vicinanza a Tutti i lavoratori pubblici (e non...) dirigenti e non, invitandoli all'adozione di modelli collaborativi.

- Italexit Vercelli, stigmatizza le dichiarazioni di Pd e Cigl cittadini, ancora una volta per nulla conciliative ma anzi divisive di ciò che è un unico universo: i lavoratori.

- Italexit Vercelli invita i cittadini ad una profonda riflessione rispetto a coloro che in questi ultimi 20 anni sono attori di primo piano del disastro Italia.

I lavoratori che vivono situazioni di disagio, anche quelli che si trovano a dover applicare e far rispettare norme molto discutibili se non assurde, possono contattarci. Noi li ascoltiamo.

Italexit Vercelli