Fp Cgil Vercelli Valsesia: "Una nostra netta affermazione"

Gentile direttore,

è stata netta l’affermazione della Funzione Pubblica Cgil che, nel Vercellese, ha vinto le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, svoltesi nei giorni 5-6-7 aprile.

Grazie a tutte le nostre candidate e candidati per essersi messi a disposizione della Fp Cgil, con la loro intelligenza, passione, idealità, donne e uomini straordinari che hanno fatto la differenza in questo importante appuntamento di democrazia nei luoghi di lavoro pubblici. Il dato significativo ha premiato in generale il sindacato confederale e ha visto rafforzare la Funzione Pubblica Cgil Vercelli Valsesia con un significativo incremento di fiducia. Siamo convinti che i diritti vanno esercitati poiché questo è il miglior modo per difenderli, a partire proprio dal diritto al voto per le Rsu nel Pubblico Impiego e la titolarità delle Rsu nella contrattazione come rappresentante di tutte le lavoratrici e i lavoratori.

La FP Cgil ha raccolto oltre il 50% delle preferenze (esattamente il 55,62%) nel comparto della Sanità, confermando la maggioranza assoluta che – evidentemente – ha premiato tutte le battaglie portate avanti dall’Organizzazione sindacale: battaglie rivendicate in nome di una sanità pubblica efficiente e di servizi essenziali garantiti a tutta la cittadinanza in primis la grave carenza di personale, la sicurezza nella pandemia e non solo e infine la lotta contra il precariato con le innumerevoli istanze a sostegno dei precari Covid per la loro giusta stabilizzazione e la meritata assunzione a tempo indeterminato .

Analoga affermazione nel comparto Enti locali, dove il voto espresso nelle urne è stato diffuso su tutto il territorio provinciale – addirittura importante nella parte settentrionale della provincia vercellese – che ha complessivamente premiato l’attività della Fp Cgil, e il suo radicamento , confermando la presenza nel territorio e nei luoghi di lavoro della Fp Cgil, tanto da ricevere riscontri positivi non solo negli Enti Locali ma anche in realtà del comparto ministeri che hanno visto la prima affermazione della categoria.

Fp Cgil Vercelli Valsesia