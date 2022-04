"Solidarietà al dirigente scolastico dell'istituto Ferraris"

Gentile direttore,

il Partito Democratico di Vercelli nell’apprendere dell’attacco strumentale condotto da Fratelli d’Italia verso il dirigente scolastico dell’istituto Ferraris, il prof Rodolfo Rizzo, esprime la sua totale solidarietà al dirigente. Gli ultimi due anni hanno richiesto attenzione e responsabilità a tutti e a tutte, ma in particolare a chi lavora presso le strutture scolastiche. L’impegno del corpo docente e dei dirigenti, unito a quello degli studenti e delle studentesse, ha permesso, in tutte le scuole d’Italia, di affrontare la pandemia garantendo il diritto allo studio.

E consideriamo davvero ingrato oggi puntare il dito nei confronti di chi altro non fa che rispettare una normativa che mira a massimizzare la tutela, ancora necessaria, nei confronti dei più giovani e delle loro famiglie. “La tua libertà finisce dove comincia quella degli altri”: una consapevolezza che ha spinto milioni di cittadini e cittadine a imparare a indossare una mascherina prima e poi a mettersi in coda per una dose vaccinale. È davvero un peccato che la stessa consapevolezza non sia del tutto chiaramente assunta da alcuni rappresentanti politici, anche nella nostra città.

Patrizia Jorio Marco

Segretario Cittadino PD