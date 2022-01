"Pnnr: 517 milioni per il Piemonte, ora i piani in Consiglio regionale"

Gentile direttore,

è stata siglata in Conferenza Stato-Regioni la ripartizione delle prime risorse della missione 6 del Pnrr, quella relativa alla sanità. Al Piemonte arriveranno 517 milioni di euro collegati a obiettivi specifici: 82 case della comunità, 43 Cot, 27 Ospedali di Comunità, 21 mila persone da formare con competenze manageriali. E poi ancora risorse per la digitalizzazione dei Dea, l’acquisto di grandi apparecchiature e per rendere gli ospedali antisismici.

L’accordo prevede che Regioni e Province Autonome firmino i Contratti di Integrazione e Sviluppo (Cis) entro il 31 maggio del 2022. Gli stessi Cis devono contenere i “Piani Operativi Regionali”, inclusi gli “Action Plan” per ciascuna linea di intervento. Questo significa che nelle prossime settimane occorre definire tempistiche, localizzazioni precise e modalità di intervento. Quali saranno le 82 case di comunità finanziate dal Pnrr e quali, invece, da risorse regionali, visto che l’assessore ha sempre dichiarato che ne avremmo comunque realizzate 90. Il tempo dei rinvii e della mancata condivisione è terminato.

La programmazione sanitaria è in capo al Consiglio Regionale, ci aspettiamo dunque di visionare e poter discutere in tale sede, già nei prossimi giorni, i piani operativi regionali e i relativi action plan per gli investimenti del Piemonte.

Domenico Rossi - Vice-Presidente della Commissione Sanità

Raffaele Gallo - Presidente del Gruppo PD