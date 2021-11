"Gli autisti non sono responsabili dei disservizi Atap"

Gentile direttore, di seguito la lettera inviata ad Atap Spa dal nostro sindacato.

Spettabile Atap spa,

la segreteria di Cambia-menti M410 espone quanto segue rispetto ai nuovi articoli di giornale che continuano ad addebitare ingiustamente agli autisti le responsabilità per i disservizi del trasporto pubblico.

Vogliamo chiarire e ribadire che dalla data del 15/10/2021 ad oggi l'azienda Atap è stata costretta a far saltare alcune corse e questo non dipende solo dai pochi lavoratori privi di green pass. La carenza di autisti non è dovuta solo al fatto di non avere il green pass ma è dovuta anche alle tante dimissioni di lavoratori che fuggono da questo lavoro e dai pensionamenti cui non seguono nuove assunzioni di giovani. Dimissioni causate dalle retribuzioni mensili troppo basse, dall'impegno (turni nastro) giornaliero di 12/13/14 ore e dalle tante responsabilità che non vengono correttamente pagate. La principale causa della carenza di autisti è dovuta al fatto che l’azienda non programma nuove assunzioni da anni, nonostante tanti anziani siano ormai in congedo. Le nuove assunzioni andrebbero programmate per tempo e i giovani sono sempre meno attratti anche a causa del costo elevato della Patente D con relativa Cqc. Ormai è chiaro a tutti, utenza compresa, che fare l'autista non è un lavoro da pochi spiccioli, é una professione di alta responsabilità e come tale deve essere riconosciuta. Restiamo in attesa per un futuro incontro con l’azienda per far fronte alle tante problematiche dei lavoratori.

La Segreteria Nazionale di Cambia-Menti M410