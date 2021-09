Pezzana: giovedì 30 si discuterà sulla cittadinanza a Benito Mussolini

Sull’albo pretorio online del Comune di Pezzana è apparsa la convocazione del Consiglio comunale per il giorno 30 settembre 2021, alle ore 18. L’ultimo punto all’ordine del giorno concerne la “Deliberazione di conferma o revoca dell’atto del 15/05/1924 avente ad oggetto “Concessione della cittadinanza onoraria a S. E. Benito Mussolini”. Diamo atto al sindaco Stefano Bondesan di avere mantenuto l’’impegno di convocare il Consiglio comunale entro fine mese, per deliberare sulla nostra istanza di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. D’altronde, non poteva fare diversamente poichè l’istanza è stata presentata formalmente il giorno 20 agosto e, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto comunale, deve essere data risposta entro al massimo trenta giorni dalla protocollazione dell’istanza stessa da parte degli uffici comunali. Anche noi manterremo l’impegno preso e saremo presenti giovedì 30 settembre al Consiglio comunale. Invitiamo l’Anpi di Vercelli ma in generale tutti i cittadini a seguire con noi il consiglio comunale, sperando di festeggiare alla fine la revoca di una cittadinanza onoraria che doveva essere revocata molto tempo fa. Ma questa è proprio una delle occasioni in cui vale il detto “Meglio tardi che mai!”.

Igor Boni (presidente Radicali Italiani)

Roswitha Flaibani (+Europa Vercelli)