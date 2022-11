Bonus trasporti 2022 anche a novembre: come fare la domanda

È stato prorogato, anche per il mese di novembre, il bonus trasporti 2022. Si tratta di un’agevolazione destinata all’acquisto di un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico. L’incentivo, previsto dal Decreto Aiuti, è volto a dare un aiuto concreto a lavoratori e studenti ma anche ad incentivare una mobilità più sostenibile.

Come per i mesi passati, anche in questo novembre il bonus trasporti 2022 consta in un incentivo pari ad un massimo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali. Il bonus dovrà essere utilizzato entro il mese solare in cui si è fatta la richiesta ma l’abbonamento ai mezzi pubblici (tram, metro, autobus o treni nazionali e/o locali) potrà partire anche in un momento successivo.

La procedura per la richiesta è rimasta invariata rispetto ai mesi di settembre e ottobre; è necessario infatti recarsi sul portale web dedicato (clic qui), fare login con la propria identità digitale (Spid o CIE) e quindi seguire la procedura guidata che si concluderà con l’emissione di un QrCode da mostrare al gestore di trasporto pubblico di proprio interesse al momento dell’acquisto dell’abbonamento.

È possibile richiedere il bonus trasporti sia per sé sia per un beneficiario diverso come, ad esempio, i figli minorenni. Per essere sicuri che il proprio operatore di trasporto pubblico accetti il buono è possibile consultare la lista presente a questo link.

Per domande e chiarimenti, infine, è possibile consultare le FAQ messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (clic qui) oppure contattare l’Urp del medesimo ministero tramite form online (clic qui).