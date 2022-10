Bonus trasporti 2022: requisiti e come richiederlo

È ancora possibile richiedere il bonus trasporti 2022, il contributo da 60 euro introdotto del mese di settembre dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di aiutare i pendolari ad affrontare le spese per gli spostamenti casa-lavoro.

Il bonus, inizialmente proposto solo per il mese di settembre, è stato rinnovato anche per il mese di ottobre 2022. La misura consta in un contributo massimo di 60 euro utilizzabile sia per l’acquisto di abbonamenti mensili, per quelli validi più mesi o per gli abbonamenti annuali. Per accedere al bonus trasporti è necessario avere un reddito ISEE inferiore ai 35 mila euro. A differenza di quanto annunciato inizialmente, il bonus trasporti è stato riproposto per cui chi lo aveva già chiesto per il mese di settembre potrà richiederlo nuovamente anche ad ottobre: complessivamente, il risparmio per queste due mensilità può arrivare ad un massimo di 120 euro. Il bonus trasporti per abbonamenti annuali è invece erogabile una sola volta, con quindi un risparmio massimo di 60 euro all’anno.

Come richiedere e come utilizzare il bonus trasporti

Il bonus trasporti deve essere richiesto online, sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero del Lavoro (clic qui per accedere). Una volta aperta la pagina principale, basterà andare nella sezione dedicata ai cittadini e fare login con la propria identità digitale SPID o con la carta d’identità elettronica CIE. A quel punto basterà inserire i propri dati o quelli del minore a carico per il quale si sta richiedendo il bonus. A procedura ultimata verrà rilasciato un QrCode da presentare poi all’esercente presso il quale si acquista l’abbonamento. Ricordiamo che l’abbonamento deve essere utilizzato e acquistato entro il mese solare in corso, ad esclusione ovviamente degli abbonamenti annuali.

I mezzi pubblici interessati sono quelli del trasporto locale quindi autobus, metro e tram, il trasporto ferroviario regionale e interregionale, nazionale e alta velocità. Sono esclusi dal bonus trasporti gli abbonamenti che prevedono l’utilizzo di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium e working area. È possibile infine consultare l’elenco degli operatori del trasporto pubblico abilitati consultando il file messo a disposizione dal Ministero (clic qui).