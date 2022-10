Bonus 150 euro: a chi spetta e come richiederlo

Dopo il bonus da 200 euro, l’uscente governo Draghi ha lasciato in eredità anche un bonus da 150 euro. Si tratta, in particolare, della misura prevista dall’articolo n.18 del decreto legge 144/2022, conosciuto come decreto Aiuti-ter.

Così come il primo bonus da 200 euro, anche il bonus da 150 euro sarà destinato ai lavoratori dipendenti ed erogato insieme alla retribuzione del mese di novembre 2022. Il bonus una tantum non spetta ovviamente a tutti bensì solo ai lavoratori che nel mese di novembre abbiano una retribuzione imponibile inferiore a 1.538 euro.

È ancora da chiarire, invece, la necessità o meno della presentazione di un’autodichiarazione da parte del lavoratore che attesti di non percepire pensioni o di non essere in un nucleo familiare in cui c’è qualche percettore di reddito di cittadinanza. Nelle prossime settimane, auspicabilmente, verrà chiarito anche questo aspetto così da permettere ai datori di lavoro di procedere in modo corretto nel selezionare i dipendenti che hanno diritto al bonus.

Da sottolineare, infine, l’assenza di un tetto ISEE massimo per la percezione del bonus da 150 euro. Questo significa che, a meno di novità, la misura verrà stanziata sia ai dipendenti facenti parte di famiglie con redditi medio bassi sia ai lavoratori la cui situazione economica familiare supera i 25 mila euro di ISEE.