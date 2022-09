Vercelli: tanta gente per il "Fora Tüt" targato Ascom

Sabato e domenica (10 e 11 settembre) il centro di Vercelli è stato invaso da tantissima gente in occasione del Fora Tüt targato Ascom.

La scelta di abbinare, allo shopping in strada, musica e altri intrattenimenti, come auspicato dal presidente provinciale dell’Associazione commercianti Angelo Santarella, si è rivelata assolutamente vincente. È stata una due giorni di successo, come confermato anche dal commento unanime di commercianti e cittadini: “Erano anni che non vedevamo tanta gente così in centro città”.

“Il nostro obiettivo – dichiara il presidente Santarella – era portare quante più persone possibile davanti ai negozi di Vercelli. Lo abbiamo pienamente raggiunto e siamo sicuramente soddisfatti". Piacevole sorpresa la nuova location del Fora Tüt Bimbi in via Morosone. La proposta dei Giovani Imprenditori di Ascom, gruppo presieduto da Alex Zarino, è stata apprezzata e ha avuto molto riscontro anche grazie alla collaborazione del ristorante La Brenta, che ha messo a disposizione dei piccoli i propri spazi esterni, e di Broken Egg, che ne ha curato l’organizzazione. Un Fora Tüt autunnale che ha animato le vie del centro dando non solo la possibilità di approfittare delle offerte messe a disposizione dagli esercenti di Vercelli (del centro ma non solo) ma anche di passeggiare piacevolmente ascoltando la musica itinerante proposta dalla band A-T-pic Ensemble diretta da Francesco Cilione. Ed è stato anche l’occasione, sabato, per conoscere in anteprima le proposte di Raccolti Festival.

Protagonisti della giornata di domenica lo sport, con la manifestazione del Coni Sport in piazza (clicca qui per vedere la fotogallery), e il primo raduno nazionale delle Vespe “Dal riso al vino, da Vercelli a Camino”, organizzato dai due Vespa Club.