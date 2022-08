Tessera elettorale smarrita o per residenza: come richiederla

Le elezioni politiche si avvicinano. Manca infatti meno di un mese al 25 settembre 2022 quando, dopo lo scioglimento delle camere da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi, si voterà dalle 7 alle 23 per formare il nuovo governo.



Tutti i cittadini in età idonea al voto dovranno quindi essere in possesso di un documento d’identità valido e della tessera elettorale per potersi presentare ai seggi. In particolare, la richiesta della tessera elettorale in caso di smarrimento, cambio di residenza o per esaurimento degli spazi può essere effettuata presso il proprio comune secondo le modalità indicate da ciascuno di essi. In alcuni comuni dello Stivale è attivo un servizio di prenotazione, anche online, al fine di snellire il rilascio delle tessere. In altri, invece, vengono più semplicemente estesi gli orari di apertura degli uffici così da permettere ai cittadini di richiedere i documenti o di ritirare la tessera elettorale in modo più semplice. In ogni caso, è consigliato controllare il sito del proprio comune di residenza per ottenere le informazioni utili.



A Vercelli, in particolare, per garantire il rilascio delle tessere elettorali (e dei documenti d’identità) è stato prolungato (fino al 22 settembre) l’orario di apertura dei Servizi demografici e dell’Ufficio relazioni col pubblico (URP) come segue:

martedì e venerdì dalle 14,30 alle 16,30;

lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 18;

sabato dalle 8,30 alle 12,30.

In aggiunta, sarà possibile recarsi all’ufficio anagrafe anche

venerdì 23 settembre e sabato 24 settembre dalle 9 alle 18;

domenica 25 settembre dalle 7 alle 23.

Allo stesso modo, fino a domenica 25 settembre 2022, l'URP in aggiunta all'orario consueto seguirà il seguente orario al fine di permettere ai cittadini di ritirare le carte d'identità e ricevere informazioni necessarie a votare:

martedì e venerdì dalle 14,30 alle 16,30;

lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 18;

sabato dalle 8,30 alle 12,30;



inoltre