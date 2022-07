Vaccinazioni alla Piastra: le precisazioni dell'Asl Vercelli

In relazione all'articolo apparso ieri sul nostro sito riguardo alla situazione di martedì 12 luglio sulle vaccinazioni alla Piastra dell'ospedale Sant'Andrea (leggi qui), riceviamo e pubblichiamo il seguente chiarimento dall'Asl Vercelli.

Dal mese di giugno le vaccinazioni vengono effettuate un giorno a settimana a Vercelli (martedì) e un giorno a settimana a Borgosesia (mercoledì) perchè la richiesta è di circa 80-100 prenotati ogni settimana, tra quarte dosi e altre casistiche. Le somministrazioni sono gestite da due equipe vaccinali per ciascuna sede. Ieri a Vercelli si sono presentate più persone, molte delle quali 60-80enni senza prenotazione: 120 accessi di cui solo 80 prenotati.



La raccomandazione è quella di presentarsi solo con la prenotazione sul sito www.ilpiemontetivaccina.it o con la convocazione da parte dell'Asl, così come previsto. Si ricorda che è possibile vaccinarsi anche nelle farmacie aderenti e dai medici di famiglia. Per informazioni è possibile rivolgersi anche alla mail [email protected]. L'attività vaccinale verrà potenziata nelle prossime settimane parallelamente all'aumento della platea vaccinale.