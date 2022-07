Vaccinazioni Covid: bolgia alla Piastra nel pomeriggio del 12 luglio

Vercelli, vaccinazioni Covid: bolgia alla Piastra nel pomeriggio di oggi, martedì 12 luglio. Novanta le prenotazioni e almeno 200 persone che si sono presentate per l'accesso diretto. Over 80, novantenni che si sorreggevano ai figli, altri con il bastone. Molti affetti da particolari patologie. Mamme con bambini in braccio. Quarte dosi e non. Ma soprattutto un solo pomeriggio dedicato alla settimana. E oggi, solo due medici vaccinatori. Si sono dovute attendere oltre le 17,30 perché si aggiungesse il terzo. C'è chi sostiene che il boom sia dovuto ai contagi in aumento, alle notizie dei Tg. Altri invece parlano di vacanze imminenti.

Tant'è: chi era prenotato per le 16 e a quell'ora si è presentato, si è trovato 50 persone davanti. Ed è uscito dopo le 18. Lamentele, rimostranze. C'era chi chiedeva spiegazioni e qualcuno che ha alzato la voce, esasperato dall'attesa. Un signore, ottantanovenne, ha raccontato di essere passato in mattinata a chiedere a che ora poteva presentarsi. Alle 15 gli è stato detto. Anche lui è uscito alle 18 passate.

Straordinari, in una tale situazione, i volontari dell'Associazione nazionale Carabinieri, pazienti e al tempo stesso autorevoli, come pure quelli della Protezione civile e il personale in servizio. All'uscita qualcuno di loro ha addirittura ringraziato per la pazienza dimostrata. Alle 18,15 ancora una cinquantina di persone in attesa.