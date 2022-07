Cashback sanitario, rimborso immediato sul conto corrente: come funziona

Tra bonus e incentivi, all’orizzonte spunta anche il cashback sanitario. Da non confondere con il cashback cancellato dal governo Draghi, si tratta di una misura per alleggerire le dinamiche di detrazione fiscale delle spese mediche attualmente inserite nella dichiarazione dei redditi.



Il provvedimento del cashback rientra nei provvedimenti in discussione per la riforma fiscale 2022, attualmente ancora in discussione. Stando a quanto affermato fino ad oggi, il cashback sanitario consiste in un rimborso del 19% delle spese mediche, direttamente sul conto corrente. Le prime ipotesi parlano di un rimborso mediante bonifico, a cadenza trimestrale.



Il cashback sanitario potrebbe rappresentare una vera e propria svolta, sia per i cittadini che non dovranno più inserire i rimborsi delle spese mediche nella dichiarazione dei redditi. Per ovvi motivi, il cashback sanitario immediato potrà essere erogato solo per i pagamenti di spese mediche tracciate quindi pagate tramite metodi di pagamento elettronici. Allo stesso modo, si discute di attuare la stessa modalità anche per tutte le altre spese che beneficiano delle detrazioni del 19% (spese universitarie, polizze assicurative, ecc…).



La platea interessata alle detrazioni è evidentemente ampia, considerando anche che potrebbe diventare uno strumento molto utile per gli incapienti ovvero tutti coloro che non presentano dichiarazione dei redditi.



L’introduzione del cashback sanitario, comunque, non sarà immediata; la riforma fiscale a cui si sta puntando risulta complessa e impegnativa, anche dal punto amministrativo. Il nodo principale da sciogliere, però, è quello di rendere questo genere di rimborso a costo zero per lo Stato: questo significa quindi intervenire sulle tax expenditures ovvero tutte quelle agevolazioni fiscali già previste.