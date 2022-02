Siccità, portata del fiume Sesia ridotta dell'80%

Un problema globale che si può riversare territorialmente sotto più aspetti: ambientale, economico, gestionale e sociale. A partire dall’anomalia climatica e dal riscaldamento globale, che da anni stanno interessando tutto il mondo, svilupperemo un’inchiesta. Analizzeremo le ricadute ambientali sul nostro territorio e quelle economiche per gli impianti sciistici, per poi trattare il problema della siccità, delle condizioni e della gestione degli acquedotti. Oggi con un focus sulla zona del vercellese e della Valsesia, presentiamo i dati sulla siccità e sulla quantità di neve. (Per leggere il primo articolo clicca qui)



Allarme siccità: non piove da due mesi. La portata del fiume Sesia a Palestro è ridotta di circa l’80%: una media mensile di 11 metri cubi al secondo, rispetto a quella storica mensile del valore di 52,2. Per il torrente Cervo, la portata è ridotta ad un quinto. Ma non solo. Ad Alagna Valsesia, zona Bocchette delle Pisse, a quota 2400 metri, ci sono circa 80 centimetri di neve, ma in questo periodo dovrebbero essercene 120. È il quadro che emerge, nella nostra zona, dai dati forniti dall’ Agenzia regionale per protezione ambientale del Piemonte e dal direttore del dipartimento Rischi naturali e ambientali Secondo Barbero.

Fonte: Arpa Piemonte



L’intervista sul numero de La Sesia in edicola da venerdì 11 febbraio