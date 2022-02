"Inciviltà in via Monte Bianco 15"

Gentilissimo Direttore,

Le scrivo per segnalare una situazione di degrado in Via Montebianco n.15 a Vercelli. All'interno di un'area cortilizia che collega quattro palazzine, di cui una parte gestita da ATC, si verifica ormai da moltissimo tempo un problema che oltre che di inciviltà sta diventando anche una vera e propria “bomba ecologica”, che mette in pericolo la salute pubblica. Vi sono dei cassonetti per la raccolta differenziata, che vengono utilizzati in modo completamente errato, ossia vengono conferiti i rifiuti senza rispettare le indicazioni della raccolta, facendo traboccare i cassonetti di rifiuti misti che arrivano ad impegnare il vialetto ove transitano le automobili dei condomini, causando talvolta la rottura dei sacchetti e la conseguente fuoriuscita dei rifiuti, che attirano ratti. Oltre al grave problema di inciviltà si configura anche una negligente e tardiva raccolta da parte dell'ente predisposto, come si evince dalle fotografie scattate in data 04/02/2022. Sono state interpellate più volte le autorità, ma nonostante il loro intervento, dopo pochissimo tempo tutto tornava come prima. Pochi giorni or sono, una signora, abitante del complesso, Vi ha segnalato la cosa con tanto di fotografie, ma questo non ha sortito nessun effetto. Il problema è molto serio va risolto in modo definitivo, perchè ne va del decoro, ma prima ancora della salute delle persone abitanti nel complesso. Le chiedo cortesemente di portare all'attenzione pubblica questo grave problema, affinchè venga risolto definitivamente. La ringrazio e La saluto cordialmente.

Giacomo Sipione