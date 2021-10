Vaccino antinfluenzale 2021 in Piemonte: si inizia dagli over 85

Ha preso il via anche in Piemonte la campagna vaccinale 2021 contro il virus dell’influenza. Dallo scorso 14 ottobre, infatti, è possibile richiedere la somministrazione del vaccino antinfluenzale che, come sempre, potrà essere fatto dal proprio medico curante previo appuntamento o secondo le modalità organizzative previste dal medico stesso.

Così come la terza dose di vaccino anti-covid-19, anche quello influenzale inizierà ad essere somministrato alle persone più anziane. Si parla, in tutta la regione Piemonte, di una platea di circa 150 mila over 85; le ditte fornitrici hanno già consegnato le dosi necessarie per questa fascia, attualmente in distribuzione presso le farmacie territoriali. Successivamente, la vaccinazione contro l’influenza interesserà le classi di età e le categorie previste dalle disposizioni nazionali:

over60;

bambini tra i 6 mesi e i 6 anni;

persone fragili;

personale sanitario;

donne in gravidanza e nel post partum;

ospiti di Rsa;

familiari di soggetti ad alto rischio;

addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo;

donatori di sangue;

personale che per motivi di lavoro è in contatto con animali.

Terminate le vaccinazioni dedicate ai soggetti più fragili, i medici inizieranno a vaccinare anche pazienti di tutte le altre fasce d’età e categorie.

Come sottolineato nel comunicato emesso dalla Regione, sarà possibile somministrare il vaccino anti-influenzale insieme a quello anti-Covid con due distinte iniezioni nella stessa seduta. La co-somministrazione potrà avvenire negli studi dei medici che hanno aderito come vaccinatori anche alla campagna contro il covid-19. Il medico potrà controllare sulla piattaforma informatica se il proprio paziente ha già ricevuto la terza dose o ha già una prenotazione presso l’Asl.

La campagna vaccinale contro l’influenza in Piemonte

Dopo una campagna vaccinale 2020-2021 che ha interessato 935 mila persone, in aumento di 200 mila unità rispetto all’anno precedente, per la stagione 2021-2022 il Piemonte ha acquistato 1,1 milioni di dosi per un investimento pari a 9 milioni di euro. Le dosi sono state aggiudicate a 4 case farmaceutiche: sono inclusi 10 mila nuovi vaccini spray per i bambini e 40 mila nuove tipologie di vaccini per fragili e ultra fragili.

Rispetto a molte altre regioni italiane, la campagna vaccinale in Piemonte è partita in anticipo. Oltre a rappresentare infatti uno strumento fondamentale per mettere ulteriormente in sicurezza la popolazione, il vaccino antinfluenzale è anche un modo per ridurre il rischio che i sintomi dell’influenza stagionale si sovrappongano a quelli del Covid, creando un ulteriore carico al sistema di tracciamento dei contagi.

Come ricordano i sindacati dei medici di famiglia, l’influenza non è da sottovalutare in quanto continua ad essere un serio problema di sanità pubblica. I medici di medicina generale, invece, evidenziano come la vaccinazione influenzale non si concentri in poche settimane, ma duri alcuni mesi. È importante quindi non affollare gli studi medici ma attendere, in base alla categoria o fascia d’età di appartenenza, il momento più giusto per fissare l’appuntamento con il proprio medico curante. Per saperne di più, a questo link è possibile vedere il video sulla campagna vaccinale contro l’influenza in Piemonte.