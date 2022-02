Gs Canadà: i progetti del nuovo direttivo nel ricordo di Paolo Sala

Il GS Canadà ha un nuovo consiglio direttivo, che come primo atto, in sintonia con la famiglia Sala, sta per varare un'importante iniziativa, oltre alla gestione del Carnevale, nel ricordo dell'indimenticato Paolo Sala.

A descriverla sono il neo presidente Davide Bordin e il coordinatore generale Piero Pastore. Senza dimenticare Silvano Davoli, il coordinatore tecnico degli allenatori e responsabile del progetto "Torino Academy".

Video intervista di Alex Tacchini.