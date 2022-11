Il luogo dove prepararsi all'addio

Un luogo dove vegliare il proprio caro defunto. Un luogo di raccoglimento per rendergli omaggio. Nel momento del dolore, quando il carico emotivo è tanto, la Casa Funeraria, realizzata dall’Impresa funebre Parenti nel 2019 a Caresanablot, vuole essere questo: un servizio, ad uso esclusivo dei propri clienti, perché possano prepararsi all’addio con la garanzia di riservatezza, discrezione, attenzione, ma soprattutto di professionalità.

“La Casa Funeraria mette a disposizione delle famiglie che hanno subìto un lutto uno spazio riservato e accogliente” sottolinea il titolare Maurizio Vingiano.

I trasferimenti in Casa Funeraria vengono effettuati nelle prime ore dopo il decesso con appositi mezzi autorizzati. Anche nei casi in cui il defunto provenga da altri centri della regione, ad esempio da strutture ospedaliere, è possibile trasferirlo in Casa Funeraria, permettendo ai famigliari di poter ancora vederlo prima dell’addio e di fare visita al proprio caro nella stanza riservata. Tre quelle a disposizione: del ciliegio, dell’acqua, della spiga.

La Casa Funeraria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; sabato, domenica e festivi invece dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Oggi le cerimonie laiche si svolgono all’aperto, la maggior parte delle volte al cimitero, prima della tumulazione. All’interno della struttura è presente anche una sala del commiato. E’ possibile richiedere cerimonie personalizzate, ad esempio con lettura di discorsi o poesie, servizio con cerimoniere, montaggi di foto e video. A questo si aggiunge il fiorista in loco.

L’Impresa Parenti ha scelto di offrire il servizio di Casa Funeraria gratuitamente solo ai propri clienti, includendo nello svolgimento del servizio funebre.