Il "parcheggione" ora è ufficialmente piazza Antico Ospedale

Vercelli: l'area che per decenni è stata chiamata "parcheggione" e poi "Pisu", l'acronimo di Progetto integrato di Sviluppo Urbano, ora è ufficialmente piazza Antico Ospedale. Nel pomeriggio di oggi, martedì 15 novembre, è stata scoperta la targa con la denominazione che l'Amministrazione comunale ha scelto per rendere onore a un luogo ricco di storia. Un luogo per cui non si può non citare il cardinale Guala Bicchieri, come ricordato dal sindaco.