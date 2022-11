Rotary Distretto 2031: firmate le convenzioni con i musei vercellesi

Firmate le convenzioni tra il Rotary Distretto 2031 e i musei vercellesi: la cerimonia è avvenuta ieri mattina, sabato 12 novembre, a Vercelli durante il seminario "Rotary Foundation" 2022 alla presenza delle autorità.

Il Protocollo d'intesa è stato siglato su impulso della Commissione Cultura con il Governatore Marco Ronco, con la presidente della Commisione Angela Ambrosino e con l'assistente del Governatore Benedetta Delleani, determinante per il progetto e per il raggiungimento del risultato, nel Salone di Sant'Eusebio del seminario arcivescovile: a firmare sono stati il presidente del museo Borgogna Francesco Ferraris, il presidente del Museo Leone Gianni Mentigazzi e il presidente del museo del Tesoro del Duomo Piero Bellardone.

Le convenzioni riguardano un progetto iniziato all'incirca un anno fa e hanno come obiettivo la promozione dei musei.

Ad aprire i lavori del seminario il Governatore eletto Roberto Lucarelli e il Governatore nominato Vincenzo Carena.

Sono intervenuti Giulio Bicciolo con la sua relazione " La Rotary Foundation nella realtà rotariana attuale" e Lydia Alocen con "Organizzazione della Rotary Foundation -Ufficio Regionale di Zurigo". Poi Gennaro Vivarelli (DRFC) con "La Rotary Foundation - Storia e attualità nel Distretto 2031" e infine Cesare Cardani con il Progetto "End Polio Now".

Articolo completo sull'edizione de La Sesia in edicola da venerdì 18 novembre