E-work: apre una nuova filiale a Vercelli

Apre anche a Vercelli E-work, il gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e per multinazionali. In tutto 36 filiali: ieri, è stata inaugurata quella cittadina, situata in via Fratelli Ponti 20.

Si tratta della quinta sede aperta dal Gruppo in Piemonte dopo Torino, Biella, Novara e Borgomanero.

"Con l'apertura di e-work a Vercelli - ha detto Paolo Ferrarese, direttore generale - il nostro Gruppo mette la propria esperienza più che ventennale nella selezione di personale a servizio diretto del territorio. L'apertura della filiale di Vercelli si inserisce nell'ambito di strategia di espansione sul mercato italiano del Gruppo che proseguirà per tutto il 2023 con nuove filiali in altre zone del Piemonte".

Con uno staff di 4 specialisti dell'HR, la filiale e-work di Vercelli, nei prossimi mesi, si prepara a gestire 30 posizioni aperte nell'area, con particolare riferimento ai settori della logistica, metalmeccanico e chimico, servizi di vigilanza e pulizia.

"Questo è un territorio su cui crediamo molto - ha dichiarato Manuela Vedda, coordinatrice del Piemonte - abbiamo già avuto buoni risultati e contiamo ovviamente di crescere".

Anche a Borgosesia il Gruppo è pronto a rafforzare la propria presenza con una seconda apertura entro dicembre.