Emanuele Pozzolo designato alla Commissione Affari Esteri e Comunitari

L’onorevole Emanuele Pozzolo, eletto per Fratelli d’Italia nel collegio plurinominale Vercelli, Biella, Novara e VCO, è stato designato ieri a far parte della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati.

“Grazie a Giorgia Meloni e al gruppo di Fratelli d’Italia per avermi designato alla Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati – dichiara Pozzolo - assieme al presidente Giulio Tremonti difenderemo l’interesse dell’Italia in Europa e nel mondo, soprattutto in un frangente internazionale quanto mai delicato come quello attuale”.

“Accanto agli scenari geopolitici più problematici, nei quali l’Italia è impegnata sul versante diplomatico e su quello militare, dovremo proseguire ad occuparci con determinazione e fermezza - prosegue il neo deputato - dei milioni di cristiani perseguitati nel mondo: quello italiano dovrà essere un impegno costante per la difesa della libertà religiosa e per il contrasto a quei regimi che utilizzano la persecuzione dei cristiani come ignobile strumento politico”.