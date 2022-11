Vercelli, Ipsia: consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli

"Queste borse di studio rappresentano un premio importante ai nostri studenti meritevoli per il percorso intrapreso o terminato lo scorso anno, per l’occasione abbiamo invitato alcuni rappresentanti del mondo del lavoro per creare un tavolo di incontro al fine di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, fondamentale per il nostro istituto professionale” queste le parole con cui la dirigente scolastica dell’Iis Francis Lombardi, Antonella Aliberti, ha introdotto la consegna delle borse di studio, intitolate alla memoria di Bruno Bertotti, che si è svolta martedì 8 novembre nell’aula magna dell’Ipsia di via Sereno.

Durante la mattinata, che è stata un importante momento di incontro e dialogo tra il mondo del lavoro e l’istituzione scolastica, sono stati premiati gli studenti più meritevoli delle classi quarte e quinte dei corsi di manutenzione dei mezzi di trasporto (Mmt) e di manutenzione e assistenza tecnica (Aite): la borse di studio sono state consegnate a Luca Perrotti e Sofia Paola Cera della IV Mmt, Samir Lipnius (IV Aite), Yahia Karda (V Aite), Mohamed Chaihd, Alessandro Bergamo e Mattia Pozzo (V Mmt). I ragazzi, che si sono distinti per l’impegno profuso nel percorso scolastico, ed i risultati conseguiti nelle diverse discipline, hanno ricevuto la pergamena dalle mani della signora Maria Gualtieri, madre di Bruno Bertotti tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro e della sorella Michela Bertotti.

La consegna ha visto la numerosa presenza di ospiti che hanno rappresentato istituzioni e imprese legate al mondo del lavoro: sono intervenuti Massimo Bonzano, Andrea Gasparini e Michele Polo del Gruppo Bonzano, Carlo Mezzano direttore di Confindustria Novara, Valsesia e Vercelli, Luigino Crosta responsabile di Confartigianato Vercelli e Angelo Santarella presidente dell'Ascom locale.

Massimo Bonzano ha presentato l’azienda di cui è titolare: "Produciamo pannelli a base di legno per le industrie del mobile, dell’arredamento, della nautica e dell'edilizia: è la seconda volta che partecipiamo a questa premiazione e sono contento che, finalmente, ci vediamo in presenza e non tramite remoto, perché i rapporti umani e sociali sono fondamentali."

Michele Polo responsabile del personale per il gruppo Bonzano, rivolgendosi agli studenti, ha sottolineato: “Voi dovete essere orientati nel mondo del lavoro, ma il rapporto è biunivoco, non siete solo voi ad aver bisogno di lavoro, ma anche le industrie hanno bisogno di voi, che siete necessari per entrare a fare parte della nostra comunità, proprio per questo oltre alle borse di studio ci piacerebbe invitare i premiati a visitare i nostri impianti per vedere come funziona questo mondo, e magari fare un colloquio con noi per vedere come si muovono i primi passi nel settore dell'industria e delle manifatture.”

Gli interventi sono proseguiti con Carlo Mezzano: “Mi complimento con i ragazzi premiati - ha dichiarato - Colgo l’occasione per darvi uno spunto legato ad un progetto di avvicinamento tra il mondo delle imprese del lavoro e quello della formazione scolastica tecnica e professionale: abbiamo stipulato un accordo di legge in cui le scuole sono parte attive e ci auguriamo di poterlo realizzare anche a Vercelli, Il lavoro negli stabilimenti non è più come una volta, che richiedeva impegno fisico, ma è più informatico che operaio, per cui anche nell'orientamento tra scuole medie e scuole superiori, si deve tenerne conto".

Di seguito Luigino Crosta ha sottolineato che “alcuni dei vostri diplomi sono abilitativi e possono inserirvi all’interno di un’azienda con profili importanti, come preposti a specifiche mansioni; oltre al diploma è fondamentale la preparazione, in quanto le aziende ricercano e selezionano sempre i profili migliori. Con l’occasione vi invitiamo il 30 novembre per una riunione che si terrà nella nostra sede, in occasione della “settimana del sociale”,: dialogheremo con le forze che rappresentano il domani e saranno la crescita del nostro territorio a 360 gradi”

Per ultimo l’intervento di Angelo Santarella: “Questi sono momenti lodevoli, in quanto l’incontro tra il mondo del lavoro e quello della scuola è fondamentale anche per le imprese che ricercano personale: il mondo del lavoro sta cambiando e non bisogna essere timidi quando si cerca un’occupazione, dovete avere un approccio propositivo che segua a pari passo l’evoluzione delle imprese.”