Impresa funebre Parenti: una storia lunga 67 anni

Nel 2006 Maurizio Vingiano ha rilevato l’Impresa Funebre Parenti fondata nel 1955 dal cavaliere Parenti, che fu anche presidente della Fe.N.I.O.F., la Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri.

L’azienda ha sede a Vercelli e dispone di un ufficio direzionale di fronte all’ospedale Sant’Andrea, in corso Mario Abbiate 34.

Lo staff è sempre a disposizione per richiesta di informazioni e preventivi gratuiti per funerali completi e garantisce la reperibilità 24 ore su 24. Provvede alla realizzazione di servizi funebri completi, facendosi carico del disbrigo di tutte le pratiche necessarie per l’organizzazione del rito. Non solo. L’Impresa Parenti si occupa di servizi di cremazione, della tumulazione e di esumazione della salma.

Dal 2015 Luca Vingiano, il figlio di Maurizio, è entrato a far parte della storica azienda e dal 2019 è uno dei componenti del comitato direttivo Fe.N.I.O.F., un incarico che consente di dare continuità alla tradizione dell’Impresa Parenti all’interno dell’associazione di categoria a livello nazionale.

Nel 2019 l’Impresa Parenti ha realizzato a Caresanablot, una Casa Funeraria, uno spazio riservato e accogliente a disposizione delle famiglie che hanno subito un lutto.

Maurizio e Luca Vingiano hanno scelto di offrire gratuitamente l’uso della struttura, dotata anche di una sala del commiato, solo ai propri clienti includendo nello svolgimento del servizio funebre. “I nostri collaboratori – sottolineano - sono a disposizione anche per richieste inerenti a brani musicali in stanza o nella sala del commiato lettura di discorsi o poesie, servizio con cerimoniere, montaggi di foto e video. Possibilità, queste, a cui si è aggiunta anche quella della fiorista in loco”.