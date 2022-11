King: outfit casual e sportswear

La “vision”: Pensare come un sognatore. Agire come un King.

Ispirare, coinvolgere e dare a chiunque la possibilità di trovare l’outfit perfetto sia nello sport sia nel lifestyle, per affermare la propria attitudine.

Si presenta così “King”, il gruppo nato nel 2003 a Senigallia che conta 36 negozi dislocati in tutta Italia e che ieri, giovedì 3 novembre ha aperto uno store anche a Vercelli, nel Parco commerciale Carrefour: proprio in occasione dell’inaugurazione, e fino al 13 novembre, è attiva una promozione del 15%.

Il mondo King è in linea con i trend del momento, con le ultime novità tecnologiche e ha uno sguardo sempre rivolto a una potenziale nuova audience.

In oltre diciotto anni di intensa attività, il brand è riuscito a distinguersi dalla massa grazie alla sua attitudine, alla costruzione di un team affiatato, alla qualità della sua proposta.

King infatti ricerca, seleziona e offre solo il meglio del panorama casual e sportswear. Un’offerta vasta, sempre aggiornata, proposta con un approccio multicanale e divisa nelle categorie abbigliamento uomo, abbigliamento donna, abbigliamento junior, scarpe moda, football, running, training, mare, sci, altri sport (basket, outdoor), accessori.

Da King l’acquisto diventa un’esperienza multisensoriale. Un format che, grazie alla qualità degli arredi, dell’illuminazione e della comunicazione, valorizza al massimo l’offerta e stimola l’acquirente. Un momento unico esaltato dall’ampio utilizzo di tecnologia, di schermi digitali e di spazi polivalenti per il test dei prodotti.

I negozi di King non sono più, quindi, solo semplici luoghi dove acquistare, ma spazi dove il cliente può vivere un’esperienza d’acquisto unica e coinvolgente. I King Store sono dotati di: Wifi gratuito, Click & Buy in negozio, Click & Buy tematico, Cassa prioritaria, Postazioni tablet, Scanner QR-Code, Ledwall. Nello store di Vercelli fino a sabato 5 novembre si può sperimentare la personalizzazione dei cappellini (del brand- New Era).

King dunque coinvolge, costruisce legami sempre più forti e fornisce i migliori marchi di abbigliamento e di articoli sportivi a chiunque voglia esprimersi e lo voglia fare con l’attitudine giusta.

Lo sport, insieme all’abbigliamento, diventa un territorio di azione del brand per aiutare e supportare le persone ad esprimere la loro attitudine. Eventi ed iniziative sono già previsti anche per il negozio di Vercelli: sabato 5 novembre, è stato organizzato un Trekking in collaborazione con Hikers. Inoltre i clienti hanno la possibilità di vincere buoni sconto grazie alla “macchinetta King” che funziona così: i ragazzi scelgono un numero all’interno di una sorta di “distributore di snack” dal quale scende una scatolina con dentro il buono.

Non solo: King è un gruppo molto attento anche per quanto riguarda la sostenibilità. Infatti scende in campo in difesa dell’ambiente e organizza iniziative sostenibili in collaborazione con associazioni ambientaliste. I clienti sono coinvolti in maniera attiva, ad esempio, nella pulizia dei parchi locali.