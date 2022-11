Vercelli: avvicendamento alla direzione della Divisione polizia anticrimine

Avvicendamento all'interno della Questura di Vercelli.

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha disposto infatti, con decorrenza dal 2 novembre 2022, il trasferimento del dirigente della Divisione polizia anticrimine, Primo dirigente della polizia di Stato, Marco Fabro alla Questura di Udine, dove svolgerà le funzioni di dirigente della Divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione.

Alla direzione della Divisione polizia anticrimine, in sua sostituzione, è stato assegnato il Primo dirigente Augusto Canini, proveniente dalla Questura di Aosta, dove svolgeva le funzioni di Capo di Gabinetto dal dicembre del 2017. Il dottor Canini, cinquantenne, sposato e padre di due figli, è entrato nella polizia nel 1991. Dopo aver frequentato il corso di formazione per Funzionari all’Istituto Superiore di polizia a Roma, è stato assegnato, dal 1996 al 2000, alla locale Sezione polizia stradale e, successivamente, sempre alla Sezione polizia stradale di Aosta con l’incarico di dirigente. Trasferito alla Questura di Aosta ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto fino alla promozione a Primo dirigente conseguita nel luglio di quest’anno.

"A lui gli auguri di buon lavoro da parte del Questore Maurizio Di Domenico il quale, unitamente ai funzionari della Questura, ha rivolto al dottor Fabro un caloroso in bocca al lupo per il proseguo della carriera con i ringraziamenti per la proficua attività svolta - raccontano da via San Cristoforo - Commossi e calorosi auguri sono stati anche rivolti, il 31 ottobre scorso, al sostituto commissario Matteo Zingarelli, collocato in quiescenza dopo oltre quarant’anni di servizio nella polizia di Stato alla Questura di Vercelli".

Il Sostituto Commissario, arruolatosi nel 1981, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Guardie di P.S. di Bolzano è stato assegnato, nel 1982, alla Questura di Vercelli.

Presso questa sede ha prestato inizialmente servizio l’Ufficio di Gabinetto, la Squadra Volante e la Squadra Mobile; promosso Ispettore, è stato impiegato presso l’UPGSP, l’Ufficio di Gabinetto e, da ultimo, presso la Digos, ove prestava attualmente servizio.

Elemento professionalmente molto preparato, punto di riferimento per i più giovani e persona di grandi doti morali, è stato salutato dal Questore e dai colleghi con la consegna di una targa di ricordo per l’encomiabile contributo, in oltre quarant’anni di servizio, dato per la crescita della Questura di Vercelli.