Cimitero dei Cappuccini: "Non c'è pulizia nemmeno per il giorno dei morti..."

"Non scriverò mille cose, voglio solo far presente che a Vercelli non c'e rispetto nemmeno per i morti e nemmeno nel giorno della loro festa".

La segnalazione arriva da una lettrice e riguarda il cimitero dei Cappuccini: "Finché c'è stato Mario, un uomo di nazionalità marocchina assunto dalla coop, nonostante l'inciviltà, nonostante intemperie e quant'altro il cimitero è stato sempre pulito - prosegue la vercellese - Andato in pensione lui, fine. Per un po' c'è stato uno che spazzava l'entrata tanto per far vedere che si faceva qualcosa e poi si sedeva fuori in macchina, ad un certo punto più nemmeno lui. E adesso per la festa dei morti, unico giorno in cui solitamente il cimitero e pulito.... beh, giudicate voi, non serve che lo faccia io...".