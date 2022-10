Il Rotary Club di Katmandù: la conferenza di Rossana Corte

Vercelli: ha riscosso un notevole successo l’incontro con Rossana Corte, Socia del Rotary Club Vercelli, che ha fatto scoprire al folto pubblico presente la realtà del Rotary Club di Katmandù in Nepal.

"A livello globale sono oltre 1,4 milioni i soci del Rotary e del Rotaract, appartenenti a più di 46.000 club, che collaborano per portare un cambiamento positivo nelle comunità di tutto il mondo". Questa l’introduzione di Adriana Sala Breddo, Presidente del Club vercellese, che ha proseguito affermando "Credo sia importante conoscere realtà lontane per comprendere sempre più che la diversità è una ricchezza".

Rossana Corte è un’esperta conoscitrice della realtà nepalese, essendosi recata diverse volte nel Paese, uno dei più poveri al mondo, la cui situazione si è notevolmente aggravata in seguito al terremoto del 2015. Durante il suo ultimo viaggio, ha incontrato il segretario del Rotary Club di Katmandù Raaz Gautam, costruendo un ponte di relazioni tra la capitale del Nepal e Vercelli. In questa occasione le è stato illustrato un progetto che il Rotary Club nepalese vorrebbe realizzare per aiutare le studentesse di un’alta valle himalayana.

La relatrice ha presentato al pubblico il progetto, con l’ausilio di un breve filmato e di alcune immagini significative. Le esigenze del Paese sono le più disparate, ma questo progetto va nella direzione di rispondere a temi prioritari quali Health & Sanitation, Empowerment femminile, Inclusione. Nelle scuole soprattutto dei distretti più remoti mancano ancora oggi servizi igienici e, laddove presenti, spesso non ci sono servizi dedicati alle ragazze. Oltre all'esigenza di migliorare in generale le condizioni igieniche delle scuole per tutti, c'è l'esigenza di arginare il tasso di abbandono delle ragazze in età adolescenziale. Vi è purtroppo la tendenza ad abbandonare la scuola perché banalmente non ci sono servizi igienici idonei o dedicati a loro e si vergognano a utilizzare i bagni ad esempio durante il periodo del ciclo mestruale.

Il pubblico è stato molto toccato dal racconto della realtà nepalese e sono scaturite numerose domande, ma soprattutto è emerso anche il desiderio di collaborare in modo fattivo. Alla fine della serata Rossana Corte ha consegnato alla presidente Adriana Sala un volume ricevuto in dono dal Rotary Club di Katmandù in ricordo della sua visita. A Rossana è stato donato un libro sulla storia del Rotary Club vercellese come ringraziamento della bella serata.