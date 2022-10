Vercelli: incontri per chi desidera diventare un "nonno lettore"

Nel Centro Famiglie “Villa Cingoli” si svolgerà un ciclo di 3 incontri per chi desidera diventare un “Nonno lettore”.

Gli incontri sono rivolti a nonni, genitori, insegnanti, adulti con la passione della lettura che vogliono approfondire alcune tecniche per leggere insieme ai bambini. "Dedicati a chi condivide il piacere per i libri e desidera avvicinarsi al mondo del volontariato per svolgere momenti di lettura all’interno di scuole, centro famiglie o altri luoghi di incontro formale ed informale per bambini - spiegano i promotori - Come tenere alta l’attenzione quando si legge una storia? Come coinvolgere i bambini durante un momento di lettura condivisa?".

La formazione sulla lettura relazionale sarà condotta dalla scrittrice Anna Lavatelli che da oltre 30 anni si dedica alla letteratura per bambini e alla sua divulgazione. "Nei più piccoli la promozione della bellezza e dell’importanza della lettura si trasmette leggendo con loro - proseguono dal Comune - Leggere ad alta voce fornisce ai bambini un potente strumento di conoscenza, li aiuta ad imparare parole nuove ed ampliare il vocabolario, consente la trasmissione di valori e tradizioni intergenerazionali. Inoltre avvicina gli adulti alle emozioni dei bambini. Il libro diventa uno strumento per viaggiare con la fantasia stando nella relazione: l’adulto legge ma ascolta il bambino, le sue reazioni, gli pone domande per stimolare e cogliere nuovi elementi di racconto e costruire insieme una storia ancora più ricca".

Appuntamento mercoledì 9 - 16 e 23 novembre 2022 ore 9-11 in Via Ariosto n.2 al Centro Famiglia “Villa Cingoli”.

Per informazioni: Denise: 331 5603005 Elena: 334 3114096; [email protected]