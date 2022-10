Mele di Faenza, raccolta alimentare e mercatino dell'usato pro missioni

Vercelli: dalle raccolte nei frutteti a quelle alimentari porta a porta, al mercatino mensile dell’usato. Tutto questo per vivere la carità, anche con fatica, e raccogliere fondi da inviare in missioni in Perù e Bolivia. Loro sono i ragazzi degli oratori di Sant’Agnese e San Giuseppe, gli stessi che a Bivio Sesia gestiscono il “Mercaritatino”. Diverse le iniziative solidali messe in campo nel mese missionario per aiutare i poveri dell’America Latina e alcuni giovani vercellesi e non che stanno lavorando in quei Paesi. Alcuni ragazzi degli oratori, durante l’anno, si dedicano alla raccolta di frutta e ortaggi in giro per l'Italia: ora è la volta delle mele Modì di Faenza. Dopo aver effettuato il "porta a porta" in città, stanno proponendo le mele a offerta libera anche nei paesi del circondario in concomitanza con la raccolta alimentare in programma nelle giornate del 29, 30 e 31 ottobre. L’iniziativa toccherà Asigliano, Desana, Stroppiana, Pezzana, Villata, Borgo Vercelli, Caresanablot, Quinto Vercellese, Olcenengo ed Albano. Le offerte che raccoglieranno serviranno a sostenere la spesa di spedizione del container. Per informazioni contattare il 351 9605208. Il centro di raccolta è allestito nella parrocchia di San Giuseppe in via Alberti a Vercelli.

Prevista inoltre un’apertura straordinaria del “Mercaritatino” sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30. Al mercatino dell’usato, allestito nell’ex chiesa di Sant’Elena a Bivio Sesia, si possono trovare arredi e oggetti in disuso ma ancora in buone condizioni. Il tutto a un prezzo simbolico: le risorse raccolte concorreranno all’invio di container di viveri in America Latina.