Dynamo12ore: raccolti oltre 9.000 euro per i bambini malati

Oltre 9.000 euro di donazioni, 266.150 metri nuotati e 115 partecipanti: sono i numeri, importanti, dell’iniziativa benefica “ Dynamo12ore ”organizzata dal Rotaract Club Sant’Andrea di Vercelli con la Fondazione Dynamo Camp per fornire programmi di terapia ricreativa a bambini e adolescenti con patologie croniche.

La competizione di nuoto non agonistica per raccogliere fondi si è tenuta domenica 23 ottobre a “Le Piscine” di Vercelli: «Siamo andati oltre le nostre aspettative – commenta il presidente del Rotaract Sant’Andrea Federico Pizzamiglio – Dopo anni di svolgimento dell’iniziativa nella piscina di Casale Monferrato (attualmente chiusa, ndr) abbiamo organizzato la manifestazione nella nostra città che ha risposto molto bene. Sono venuti a sostenerci anche le autorità e i Rotary Club: c’è stata molta vicinanza da parte di tutti. Ringrazio le istituzioni e tutti gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa.Tra le donazioni online e quelle in presenza, abbiamo raggiunto oltre 9000 euro».

Gli fa eco l’ambasciator e Dynamo Camp territoriale Simona Carrettoni: «E’ un bellissimo successo della manifestazione benefica. Ringrazio il Rotaract Club Sant’Andreaper averlo reso possibile, il presidente e tutti soci per la fiducia, per il supporto e per la collaborazione. È stata davvero una bella esperienza».

L’iniziativa, giunta ormai alla nona edizione, nasce partendo dalla Terapia Ricreativa proposta a Dynamo Camp dove tutte le attività sportive offerte (piscina, cavallo, tiro con l’arco, arrampicata…) aiutano i bambini a recuperare fiducia in se stessi e, attraverso i Dynamo Programs, le iniziative sono diffuse in strutture ospedaliere, associazioni e case famiglia del territorio: «Non c’è competizione – specifica Carrettoni - ma tanto divertimento, per ogni bambino malato niente è impossibile. Per questo motivo proponiamo, facendoci voce fuori dal Camp, l’appuntamento benefico in cui tutti possono partecipare senza limiti di età o capacità. Insieme vogliamo sostenere il diritto alla felicità di ogni bambino».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto, appunto, agli sponsor quali Le Piscine Pralino Sport, Odone Angelo, Igor Gorgonzola, Gruppo Stat, Marazzato, Salus e Publycom che rendono possibile la realizzazione dell’iniziativa.

La manifestazione ha avuto il patrocinio della Provincia e della Città di Vercelli e dei Comuni di Crova, Crescentino, Livorno Ferraris, Santhià e Trino. Ma la raccolta fondi per l’iniziativa non termina qui: si possono ancora fare donazioni al link https://my.dynamocamp.org/campagne/dynamo12ore-2022/.