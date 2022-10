Grande successo per "Pro Vercelli for Special"

Si è svolto sabato scorso il primo torneo “Silvio Piola” legato al progetto Pro Vercelli for Special.

Ha visto affrontarsi le formazioni di primo, secondo e terzo livello delle squadre for Special di Juventus, Parma, Pro Vercelli, Chieri, Ticinia Novara e Associazione Emiliano Mondonico. Sul prato dello stadio vercellese i ragazzi si sono affrontati, offrendo un grande spettacolo agli spettatori presenti, al termine del quale sono stati premiati dalla presidente dell’Archivio Silvio Piola, nonché figlia dell’indimenticato bomber delle bianche casacche, Paola Piola. Prima di scendere in campo, i ragazzi della Pro Vercelli for Special hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni dei giocatori della prima squadra, approfittandone per scattare qualche foto insieme e farsi firmare qualche autografo.

Grande successo anche per l’open day del progetto “Pro Vercelli for Special”, durante il quale i partecipanti hanno potuto approcciarsi al calcio grazie anche al prezioso contributo dei tecnici della Ticinia Novara.