«Riempiamo il Teatro Civico per la “Rosa Blu” e Marco»

Domani, mercoledì 26 ottobre, si alzerà il sipario sulla quarta edizione di “Diversamente Comico”, serata organizzata da Carlo Manzato a favore dell'associazione sportiva Rosa Blu di Vercelli, presieduta da Nicoletta Storchio, e pro Gaslini.

«Sono molto felice di riportare lo spettacolo al teatro Civico e per questo devo un enorme grazie alla Amministrazione di Vercelli - dice Manzato - Ricordo che lo spettacolo è una creazione di Angelo Pintus e di Salvatore Ferrara, presidente della Nazionale Italiana Comici; riproporlo a Vercelli per la quarta volta è una grande opportunità di far del bene e di fare star bene tutte le persone che partecipano, facendole staccare un momento dalle problematiche della quotidianità».

Quest'anno, inoltre, si vivrà un momento molto particolare, carico di emozione: «Non vuole essere una commemorazione ma un enorme saluto – precisa Manzato - la scuola di arti marziali Master Club di Vercelli si esibirà coi suoi allievi con la mente e il cuore rivolto a Marco Mazzarda. Ma non solo: anche la Danzarte di Annalisa e Nicoletta ha voluto essere presenti, visto che ospitano la scuola della famiglia Mazzarda».

Tutto questo farà da corollario alle gag portate in scena dalla Nazionale Italiana Comici con Max Cavallari, Stefano Chiodaroli, Leonardo Manera, Gigi Rock, Steve Vogogna, Stefano Canò e Marco Cazzulani. Con loro, sul palco, ci saranno anche i protagonisti della raccolta benefica, cioè i ragazzi speciali della Rosa Blu.

«Stiamo facendo il possibile per garantire una serata di allegria, risate ma soprattutto solidale – commenta Manzato - Il tema è fare del bene sentendosi bene. Per poter partecipare basta recarsi alla “Bottega di una Volta” di Barbara e Marta, sotto i portici di piazza Cavour a Vercelli e prenotare il proprio posto a sedere. E poi attendere che arrivino le ore 21 di mercoledì 26 ottobre, quando ad accogliervi in teatro ci saranno i Pagliacci nel Cuore che da anni sostengono le nostre iniziative».

Nel frattempo alla palestra Go-Fit di Roberta Savio continua la raccolta fondi pro “Diversamente Comico”.