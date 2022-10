Vercelli: cristalli catarifrangenti al posto delle luminarie

Vercelli: prove per le installazioni natalizie. Ovvero cristalli di neve realizzati in alluminio accoppiato a Pvc contro l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Potrebbe essere questa la soluzione alternativa alle luminarie. Nella mattinata di oggi, lunedì 24 ottobre, è stata realizzata una piccola prova all'inizio di corso Libertà all'intersezione con via Dante e via Quintino Sella.

"Le sagome dei cristalli sono leggermente catarifrangenti. La proposta sarà ora sottoposta ad Ascom, Confesercenti e ai referenti di via e valuteremo insieme se sarà perseguibile e quanti aderiranno" spiega Domenico Sabatino, commerciante, che da anni si occupa di coordinare la realizzazione delle luminarie in città. "L'iniziativa da sempre viene pagata dai commercianti - precisa - L'intento è quello di creare una cascata di cristalli".