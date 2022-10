Appello per ritrovare Lunetta: manca da casa dal 20 ottobre

Vercelli: Lunetta non torna a casa da giovedì 20 ottobre. È una gatta tricolore, di 2 anni, sterilizzata, riconoscibile dall'occhietto cieco. È molto affabile e si avvicina facilmente. La zona di riferimento è via Olivero, complesso di Santa Chiara, liceo Scientifico, corso Palestro, via Bruzza, piazza Mazzini.

Chi l’avesse vista o pensi di averla vista, in qualsiasi condizione, chi sentisse miagolare da una cantina nelle vicinanze, può contattare la proprietaria al numero 339 6579838 oppure al numero 339 8807593.